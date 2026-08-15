Polkacity 今日價格

Polkacity (POLC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 POLC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 POLC。

Polkacity 目前市值在 $ 34,372 排名第 #-，流通供應量為 190.03M POLC。過去 24 小時內，POLC 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.83，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，POLC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 52.52K。

Polkacity（POLC）市場資訊

市值 $ 34.37K$ 34.37K $ 34.37K 成交量（24H） $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K 完全稀釋市值 $ 123.00K$ 123.00K $ 123.00K 流通量 190.03M 190.03M 190.03M 總供應量 680,000,000.0 680,000,000.0 680,000,000.0

Polkacity 的目前市值為 $ 34.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 52.52K。POLC 的流通量為 190.03M，總供應量是 680000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 123.00K。