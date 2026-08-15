Peng 今日價格

Peng (PENG) 今日實時價格為 $ 0.00140071，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 PENG 兌 USD 的匯率為 $ 0.00140071 每 PENG。

Peng 目前市值在 $ 140,080 排名第 #-，流通供應量為 100.00M PENG。過去 24 小時內，PENG 的交易價格在 $ 0.00137774（低點）和 $ 0.00140827（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.14，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PENG 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 +1.98%。過去一天，總交易量達到 $ 33.33。

Peng（PENG）市場資訊

市值 $ 140.08K$ 140.08K $ 140.08K 成交量（24H） $ 33.33$ 33.33 $ 33.33 完全稀釋市值 $ 140.08K$ 140.08K $ 140.08K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 99,999,960.5 99,999,960.5 99,999,960.5

Peng 的目前市值為 $ 140.08K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 33.33。PENG 的流通量為 100.00M，總供應量是 99999960.5，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 140.08K。