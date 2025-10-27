Patience Token（PATIENCE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 24H最低價 $ 3.69 $ 3.69 $ 3.69 24H最高價 24H最低價 $ 3.49$ 3.49 $ 3.49 24H最高價 $ 3.69$ 3.69 $ 3.69 歷史最高 $ 7.6$ 7.6 $ 7.6 最低價 $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 漲跌幅（1H） -0.21% 漲跌幅（1D） +2.14% 漲跌幅（7D） +7.81% 漲跌幅（7D） +7.81%

Patience Token（PATIENCE）目前實時價格為 $3.59。過去 24 小時內，PATIENCE 的交易價格在 $ 3.49 至 $ 3.69 之間波動，市場活躍度顯著。PATIENCE 的歷史最高價為 $ 7.6，歷史最低價為 $ 1.94。

從短期表現來看，PATIENCE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.21%，過去 24 小時內變動為 +2.14%，過去 7 天內累計變動為 +7.81%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Patience Token（PATIENCE）市場資訊

市值 $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.86M$ 27.86M $ 27.86M 流通量 1.63M 1.63M 1.63M 總供應量 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

Patience Token 的目前市值為 $ 5.85M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PATIENCE 的流通量為 1.63M，總供應量是 7777777.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.86M。