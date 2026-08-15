Palu 今日價格

Palu (PALU) 今日實時價格為 $ 0.00131141，過去 24 小時內變化了 3.69%。目前 PALU 兌 USD 的匯率為 $ 0.00131141 每 PALU。

Palu 目前市值在 $ 1,311,321 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M PALU。過去 24 小時內，PALU 的交易價格在 $ 0.00130856（低點）和 $ 0.00154385（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.116499，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PALU 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 +9.31%。過去一天，總交易量達到 $ 387.02K。

Palu（PALU）市場資訊

市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 成交量（24H） $ 387.02K$ 387.02K $ 387.02K 完全稀釋市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,994.4344398 999,999,994.4344398 999,999,994.4344398

Palu 的目前市值為 $ 1.31M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 387.02K。PALU 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999994.4344398，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.31M。