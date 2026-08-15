Outlanders 今日價格

Outlanders (LAND) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 LAND 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LAND。

Outlanders 目前市值在 $ 17,219.01 排名第 #-，流通供應量為 1.16B LAND。過去 24 小時內，LAND 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01794309，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LAND 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Outlanders（LAND）市場資訊

市值 $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.06K$ 27.06K $ 27.06K 流通量 1.16B 1.16B 1.16B 總供應量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Outlanders 的目前市值為 $ 17.22K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LAND 的流通量為 1.16B，總供應量是 2000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.06K。