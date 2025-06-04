OneID 圖標

OneID 價格 (ONEID)

USD

OneID (ONEID) 實時價格圖表

$0.00247627
$0.00247627$0.00247627
+2.00%(1D)

今天 OneID (ONEID) 的價格

今天 OneID (ONEID) 的實時價格爲 0.00247627 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ONEID 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OneID 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- OneID 當天價格變化爲 +2.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 ONEID兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ONEID 價格信息的首選平台。

OneID (ONEID) 價格表現 USD

今天內，OneID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，OneID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008330536
在過去60天內，OneID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，OneID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+2.07%
30天$ -0.0008330536-33.64%
60天$ 0--
90天$ 0--

OneID (ONEID) 價格分析

OneID 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00240703
$ 0.00240703$ 0.00240703

$ 0.00252363
$ 0.00252363$ 0.00252363

$ 0.00559682
$ 0.00559682$ 0.00559682

-0.91%

+2.07%

-18.04%

OneID (ONEID) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

什麼是OneID (ONEID)

OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

OneID (ONEID) 資源

官網

大家還在問：關於 OneID (ONEID) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ONEID 兌換爲當地貨幣

1 ONEID 兌換 VND
65.16304505
1 ONEID 兌換 AUD
A$0.0038134558
1 ONEID 兌換 GBP
0.0018076771
1 ONEID 兌換 EUR
0.0021543549
1 ONEID 兌換 USD
$0.00247627
1 ONEID 兌換 MYR
RM0.0104993848
1 ONEID 兌換 TRY
0.0968964451
1 ONEID 兌換 JPY
¥0.3564838292
1 ONEID 兌換 RUB
0.1955510419
1 ONEID 兌換 INR
0.212216339
1 ONEID 兌換 IDR
Rp40.5945836688
1 ONEID 兌換 KRW
3.4155439737
1 ONEID 兌換 PHP
0.1378787136
1 ONEID 兌換 EGP
￡E.0.1229715682
1 ONEID 兌換 BRL
R$0.0139414001
1 ONEID 兌換 CAD
C$0.0033924899
1 ONEID 兌換 BDT
0.3026992448
1 ONEID 兌換 NGN
3.9181277329
1 ONEID 兌換 UAH
0.1028890185
1 ONEID 兌換 VES
Bs0.23772192
1 ONEID 兌換 PKR
Rs0.701279664
1 ONEID 兌換 KZT
1.2685683583
1 ONEID 兌換 THB
฿0.0807759274
1 ONEID 兌換 TWD
NT$0.0742881
1 ONEID 兌換 AED
د.إ0.0090879109
1 ONEID 兌換 CHF
Fr0.0020305414
1 ONEID 兌換 HKD
HK$0.0194139568
1 ONEID 兌換 MAD
.د.م0.0227569213
1 ONEID 兌換 MXN
$0.0476434348