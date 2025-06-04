OneID 價格 (ONEID)
今天 OneID (ONEID) 的實時價格爲 0.00247627 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ONEID 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OneID 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- OneID 當天價格變化爲 +2.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，OneID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，OneID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008330536。
在過去60天內，OneID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，OneID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+2.07%
|30天
|$ -0.0008330536
|-33.64%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
OneID 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.91%
+2.07%
-18.04%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.
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|1 ONEID 兌換 VND
₫65.16304505
|1 ONEID 兌換 AUD
A$0.0038134558
|1 ONEID 兌換 GBP
￡0.0018076771
|1 ONEID 兌換 EUR
€0.0021543549
|1 ONEID 兌換 USD
$0.00247627
|1 ONEID 兌換 MYR
RM0.0104993848
|1 ONEID 兌換 TRY
₺0.0968964451
|1 ONEID 兌換 JPY
¥0.3564838292
|1 ONEID 兌換 RUB
₽0.1955510419
|1 ONEID 兌換 INR
₹0.212216339
|1 ONEID 兌換 IDR
Rp40.5945836688
|1 ONEID 兌換 KRW
₩3.4155439737
|1 ONEID 兌換 PHP
₱0.1378787136
|1 ONEID 兌換 EGP
￡E.0.1229715682
|1 ONEID 兌換 BRL
R$0.0139414001
|1 ONEID 兌換 CAD
C$0.0033924899
|1 ONEID 兌換 BDT
৳0.3026992448
|1 ONEID 兌換 NGN
₦3.9181277329
|1 ONEID 兌換 UAH
₴0.1028890185
|1 ONEID 兌換 VES
Bs0.23772192
|1 ONEID 兌換 PKR
Rs0.701279664
|1 ONEID 兌換 KZT
₸1.2685683583
|1 ONEID 兌換 THB
฿0.0807759274
|1 ONEID 兌換 TWD
NT$0.0742881
|1 ONEID 兌換 AED
د.إ0.0090879109
|1 ONEID 兌換 CHF
Fr0.0020305414
|1 ONEID 兌換 HKD
HK$0.0194139568
|1 ONEID 兌換 MAD
.د.م0.0227569213
|1 ONEID 兌換 MXN
$0.0476434348