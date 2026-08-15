ODEI AI 今日價格

ODEI AI (ODAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.09%。目前 ODAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ODAI。

ODEI AI 目前市值在 $ 295,961 排名第 #-，流通供應量為 94.97B ODAI。過去 24 小時內，ODAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ODAI 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 +18.30%。過去一天，總交易量達到 --。

ODEI AI（ODAI）市場資訊

市值 $ 295.96K$ 295.96K $ 295.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 311.24K$ 311.24K $ 311.24K 流通量 94.97B 94.97B 94.97B 總供應量 99,873,672,448.47003 99,873,672,448.47003 99,873,672,448.47003

ODEI AI 的目前市值為 $ 295.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ODAI 的流通量為 94.97B，總供應量是 99873672448.47003，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 311.24K。