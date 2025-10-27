NONOS（NOX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.00690585
24H最高價 $ 0.00877414
歷史最高 $ 0.01117559
最低價 $ 0.0010326
漲跌幅（1H） +15.29%
漲跌幅（1D） -2.98%
漲跌幅（7D） +15.34%

NONOS（NOX）目前實時價格為 $0.00799853。過去 24 小時內，NOX 的交易價格在 $ 0.00690585 至 $ 0.00877414 之間波動，市場活躍度顯著。NOX 的歷史最高價為 $ 0.01117559，歷史最低價為 $ 0.0010326。

從短期表現來看，NOX 在過去 1 小時內的價格變動為 +15.29%，過去 24 小時內變動為 -2.98%，過去 7 天內累計變動為 +15.34%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

NONOS（NOX）市場資訊

市值 $ 6.38M
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 6.38M
流通量 798.49M
總供應量 798,489,021.2042581

NONOS 的目前市值為 $ 6.38M, 它過去 24 小時的交易量為 --。NOX 的流通量為 798.49M，總供應量是 798489021.2042581，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.38M。