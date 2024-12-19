Netswap 圖標

Netswap 價格 (NETT)

USD

Netswap (NETT) 實時價格圖表

$0.211175
$0.211175$0.211175
-12.20%(1D)

今天 Netswap (NETT) 的價格

今天 Netswap (NETT) 的實時價格爲 0.211243 USD。目前其市值爲 $ 2.17M USD。NETT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Netswap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 38.32K USD
- Netswap 當天價格變化爲 -12.39%
- 其循環供應量爲 10.27M USD

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Netswap (NETT) 價格表現 USD

今天內，Netswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.029877162678430505
在過去30天內，Netswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0311926694
在過去60天內，Netswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0239290789
在過去90天內，Netswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02433865376495044

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.029877162678430505-12.39%
30天$ +0.0311926694+14.77%
60天$ -0.0239290789-11.32%
90天$ +0.02433865376495044+13.02%

Netswap (NETT) 價格分析

Netswap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.210864
$ 0.210864$ 0.210864

$ 0.250919
$ 0.250919$ 0.250919

$ 28.25
$ 28.25$ 28.25

+0.11%

-12.39%

-1.41%

Netswap (NETT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

$ 38.32K
$ 38.32K$ 38.32K

10.27M
10.27M 10.27M

什麼是Netswap (NETT)

Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages.

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Netswap (NETT) 資源

官網

大家還在問：關於 Netswap (NETT) 的其他問題

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NETT 兌換爲當地貨幣

1 NETT 兌換 AUD
A$0.3379888
1 NETT 兌換 GBP
0.16688197
1 NETT 兌換 EUR
0.20279328
1 NETT 兌換 USD
$0.211243
1 NETT 兌換 MYR
RM0.9505935
1 NETT 兌換 TRY
7.40829201
1 NETT 兌換 JPY
¥33.15036399
1 NETT 兌換 RUB
21.85097592
1 NETT 兌換 INR
17.98100416
1 NETT 兌換 IDR
Rp3,462.99944592
1 NETT 兌換 PHP
12.47601158
1 NETT 兌換 EGP
￡E.10.75438113
1 NETT 兌換 BRL
R$1.32238118
1 NETT 兌換 CAD
C$0.30207749
1 NETT 兌換 BDT
25.24565093
1 NETT 兌換 NGN
328.5251136
1 NETT 兌換 UAH
8.86798114
1 NETT 兌換 VES
Bs10.56215
1 NETT 兌換 PKR
Rs58.79103933
1 NETT 兌換 KZT
110.82863995
1 NETT 兌換 THB
฿7.29844565
1 NETT 兌換 TWD
NT$6.89708395
1 NETT 兌換 CHF
Fr0.18800627
1 NETT 兌換 HKD
HK$1.64135811
1 NETT 兌換 MAD
.د.م2.11876729