Netswap 價格 (NETT)
今天 Netswap (NETT) 的實時價格爲 0.211243 USD。目前其市值爲 $ 2.17M USD。NETT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Netswap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 38.32K USD
- Netswap 當天價格變化爲 -12.39%
- 其循環供應量爲 10.27M USD
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今天內，Netswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.029877162678430505。
在過去30天內，Netswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0311926694。
在過去60天內，Netswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0239290789。
在過去90天內，Netswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02433865376495044。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.029877162678430505
|-12.39%
|30天
|$ +0.0311926694
|+14.77%
|60天
|$ -0.0239290789
|-11.32%
|90天
|$ +0.02433865376495044
|+13.02%
Netswap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.11%
-12.39%
-1.41%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages.
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|1 NETT 兌換 AUD
A$0.3379888
|1 NETT 兌換 GBP
￡0.16688197
|1 NETT 兌換 EUR
€0.20279328
|1 NETT 兌換 USD
$0.211243
|1 NETT 兌換 MYR
RM0.9505935
|1 NETT 兌換 TRY
₺7.40829201
|1 NETT 兌換 JPY
¥33.15036399
|1 NETT 兌換 RUB
₽21.85097592
|1 NETT 兌換 INR
₹17.98100416
|1 NETT 兌換 IDR
Rp3,462.99944592
|1 NETT 兌換 PHP
₱12.47601158
|1 NETT 兌換 EGP
￡E.10.75438113
|1 NETT 兌換 BRL
R$1.32238118
|1 NETT 兌換 CAD
C$0.30207749
|1 NETT 兌換 BDT
৳25.24565093
|1 NETT 兌換 NGN
₦328.5251136
|1 NETT 兌換 UAH
₴8.86798114
|1 NETT 兌換 VES
Bs10.56215
|1 NETT 兌換 PKR
Rs58.79103933
|1 NETT 兌換 KZT
₸110.82863995
|1 NETT 兌換 THB
฿7.29844565
|1 NETT 兌換 TWD
NT$6.89708395
|1 NETT 兌換 CHF
Fr0.18800627
|1 NETT 兌換 HKD
HK$1.64135811
|1 NETT 兌換 MAD
.د.م2.11876729