NanoByte 圖標

NanoByte 價格 (NBT)

USD

NanoByte (NBT) 實時價格圖表

$0.00173594
$0.00173594$0.00173594
-3.70%(1D)

今天 NanoByte (NBT) 的價格

今天 NanoByte (NBT) 的實時價格爲 0.00173594 USD。目前其市值爲 $ 2.24M USD。NBT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NanoByte 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 16.89K USD
- NanoByte 當天價格變化爲 -3.77%
- 其循環供應量爲 1.29B USD

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NanoByte (NBT) 價格表現 USD

今天內，NanoByte 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，NanoByte 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000687841
在過去60天內，NanoByte 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000723227
在過去90天內，NanoByte 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001731690196403671

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-3.77%
30天$ -0.0000687841-3.96%
60天$ +0.0000723227+4.17%
90天$ +0.0001731690196403671+11.08%

NanoByte (NBT) 價格分析

NanoByte 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00172029
$ 0.00172029$ 0.00172029

$ 0.00189569
$ 0.00189569$ 0.00189569

$ 0.057054
$ 0.057054$ 0.057054

-0.17%

-3.77%

-0.04%

NanoByte (NBT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

$ 16.89K
$ 16.89K$ 16.89K

1.29B
1.29B 1.29B

什麼是NanoByte (NBT)

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NanoByte (NBT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 NanoByte (NBT) 的其他問題

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NBT 兌換爲當地貨幣

1 NBT 兌換 AUD
A$0.0027601446
1 NBT 兌換 GBP
0.0013713926
1 NBT 兌換 EUR
0.0016665024
1 NBT 兌換 USD
$0.00173594
1 NBT 兌換 MYR
RM0.00781173
1 NBT 兌換 TRY
0.0608794158
1 NBT 兌換 JPY
¥0.2724210642
1 NBT 兌換 RUB
0.1795656336
1 NBT 兌換 INR
0.1477632128
1 NBT 兌換 IDR
Rp28.4580282336
1 NBT 兌換 PHP
0.1025246164
1 NBT 兌換 EGP
￡E.0.0883767054
1 NBT 兌換 BRL
R$0.0108669844
1 NBT 兌換 CAD
C$0.0024823942
1 NBT 兌換 BDT
0.2074621894
1 NBT 兌換 NGN
2.699733888
1 NBT 兌換 UAH
0.0728747612
1 NBT 兌換 VES
Bs0.086797
1 NBT 兌換 PKR
Rs0.4831294614
1 NBT 兌換 KZT
0.910760921
1 NBT 兌換 THB
฿0.059976727
1 NBT 兌換 TWD
NT$0.056678441
1 NBT 兌換 CHF
Fr0.0015449866
1 NBT 兌換 HKD
HK$0.0134882538
1 NBT 兌換 MAD
.د.م0.0174114782