MoltID 今日價格

MoltID (MOLTID) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.24%。目前 MOLTID 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MOLTID。

MoltID 目前市值在 $ 18,742.11 排名第 #-，流通供應量為 956.44M MOLTID。過去 24 小時內，MOLTID 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00240296，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MOLTID 在過去一小時內波動了 +0.24%，過去7 天內波動了 -12.05%。過去一天，總交易量達到 --。

MoltID（MOLTID）市場資訊

市值 $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K 流通量 956.44M 956.44M 956.44M 總供應量 956,444,135.854213 956,444,135.854213 956,444,135.854213

MoltID 的目前市值為 $ 18.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOLTID 的流通量為 956.44M，總供應量是 956444135.854213，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.74K。