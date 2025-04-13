MOE 價格 (MOE)
今天 MOE (MOE) 的實時價格爲 0.02671119 USD。目前其市值爲 $ 3.23M USD。MOE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MOE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- MOE 當天價格變化爲 +0.63%
- 其循環供應量爲 120.97M USD
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今天內，MOE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00016759。
在過去30天內，MOE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0059622367。
在過去60天內，MOE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0164678573。
在過去90天內，MOE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0710475992900811。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00016759
|+0.63%
|30天
|$ -0.0059622367
|-22.32%
|60天
|$ -0.0164678573
|-61.65%
|90天
|$ -0.0710475992900811
|-72.67%
MOE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.44%
+0.63%
-13.67%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MOE is the native token of Merchant MOE, a native decentralized exchange on the Mantle blockchain.
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|1 MOE 兌換 VND
₫684.90162279
|1 MOE 兌換 AUD
A$0.0424707921
|1 MOE 兌換 GBP
￡0.0203005044
|1 MOE 兌換 EUR
€0.0235058472
|1 MOE 兌換 USD
$0.02671119
|1 MOE 兌換 MYR
RM0.1180634598
|1 MOE 兌換 TRY
₺1.0128883248
|1 MOE 兌換 JPY
¥3.8333228769
|1 MOE 兌換 RUB
₽2.2218367842
|1 MOE 兌換 INR
₹2.2960938924
|1 MOE 兌換 IDR
Rp445.1863219254
|1 MOE 兌換 KRW
₩37.9419098355
|1 MOE 兌換 PHP
₱1.5273458442
|1 MOE 兌換 EGP
￡E.1.3697498232
|1 MOE 兌換 BRL
R$0.1565275734
|1 MOE 兌換 CAD
C$0.0368614422
|1 MOE 兌換 BDT
৳3.2387317875
|1 MOE 兌換 NGN
₦42.4659840858
|1 MOE 兌換 UAH
₴1.1034392589
|1 MOE 兌換 VES
Bs1.89649449
|1 MOE 兌換 PKR
Rs7.4735238501
|1 MOE 兌換 KZT
₸13.7754949068
|1 MOE 兌換 THB
฿0.8940235293
|1 MOE 兌換 TWD
NT$0.8646412203
|1 MOE 兌換 AED
د.إ0.0980300673
|1 MOE 兌換 CHF
Fr0.0216360639
|1 MOE 兌換 HKD
HK$0.2070117225
|1 MOE 兌換 MAD
.د.م0.2478798432
|1 MOE 兌換 MXN
$0.542237157