MOAI 價格 (MOAI)
今天 MOAI (MOAI) 的實時價格爲 0.115252 USD。目前其市值爲 $ 11.60M USD。MOAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MOAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 29.19K USD
- MOAI 當天價格變化爲 -7.68%
- 其循環供應量爲 99.94M USD
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今天內，MOAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0095942979355639。
在過去30天內，MOAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0285593533。
在過去60天內，MOAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0106878596。
在過去90天內，MOAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01810399165968545。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0095942979355639
|-7.68%
|30天
|$ -0.0285593533
|-24.77%
|60天
|$ +0.0106878596
|+9.27%
|90天
|$ +0.01810399165968545
|+18.64%
MOAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.72%
-7.68%
-4.54%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500
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|1 MOAI 兌換 AUD
A$0.1844032
|1 MOAI 兌換 GBP
￡0.09104908
|1 MOAI 兌換 EUR
€0.11064192
|1 MOAI 兌換 USD
$0.115252
|1 MOAI 兌換 MYR
RM0.518634
|1 MOAI 兌換 TRY
₺4.04188764
|1 MOAI 兌換 JPY
¥18.08419132
|1 MOAI 兌換 RUB
₽11.92166688
|1 MOAI 兌換 INR
₹9.80448764
|1 MOAI 兌換 IDR
Rp1,889.37674688
|1 MOAI 兌換 PHP
₱6.80678312
|1 MOAI 兌換 EGP
￡E.5.8663268
|1 MOAI 兌換 BRL
R$0.72378256
|1 MOAI 兌換 CAD
C$0.16481036
|1 MOAI 兌換 BDT
৳13.77376652
|1 MOAI 兌換 NGN
₦179.2399104
|1 MOAI 兌換 UAH
₴4.83827896
|1 MOAI 兌換 VES
Bs5.7626
|1 MOAI 兌換 PKR
Rs32.07578412
|1 MOAI 兌換 KZT
₸60.4669618
|1 MOAI 兌換 THB
฿3.9819566
|1 MOAI 兌換 TWD
NT$3.7629778
|1 MOAI 兌換 CHF
Fr0.10257428
|1 MOAI 兌換 HKD
HK$0.89550804
|1 MOAI 兌換 MAD
.د.م1.15597756