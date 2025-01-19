MMM 圖標

MMM 價格 (MMM)

USD

MMM (MMM) 實時價格圖表

$0.00607778
$0.00607778$0.00607778
-0.20%(1D)

今天 MMM (MMM) 的價格

今天 MMM (MMM) 的實時價格爲 0.00607778 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MMM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MMM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 200.05 USD
- MMM 當天價格變化爲 -0.27%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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MMM (MMM) 價格表現 USD

今天內，MMM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，MMM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011397928
在過去60天內，MMM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028590946
在過去90天內，MMM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.008154520664155218

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.27%
30天$ -0.0011397928-18.75%
60天$ -0.0028590946-47.04%
90天$ -0.008154520664155218-57.29%

MMM (MMM) 價格分析

MMM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00563384
$ 0.00563384$ 0.00563384

$ 0.00639811
$ 0.00639811$ 0.00639811

$ 0.262182
$ 0.262182$ 0.262182

-0.88%

-0.27%

-5.83%

MMM (MMM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 200.05
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什麼是MMM (MMM)

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MMM (MMM) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 MMM (MMM) 的其他問題

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MMM 兌換爲當地貨幣

1 MMM 兌換 AUD
A$0.0097852258
1 MMM 兌換 GBP
0.0049837796
1 MMM 兌換 EUR
0.0058954466
1 MMM 兌換 USD
$0.00607778
1 MMM 兌換 MYR
RM0.02735001
1 MMM 兌換 TRY
0.2153357454
1 MMM 兌換 JPY
¥0.9497746806
1 MMM 兌換 RUB
0.6229116722
1 MMM 兌換 INR
0.5262141924
1 MMM 兌換 IDR
Rp99.6357217632
1 MMM 兌換 PHP
0.355854019
1 MMM 兌換 EGP
￡E.0.306320112
1 MMM 兌換 BRL
R$0.037074458
1 MMM 兌換 CAD
C$0.0087520032
1 MMM 兌換 BDT
0.73845027
1 MMM 兌換 NGN
9.4669324614
1 MMM 兌換 UAH
0.2559353158
1 MMM 兌換 VES
Bs0.32820012
1 MMM 兌換 PKR
Rs1.6943635084
1 MMM 兌換 KZT
3.2259640684
1 MMM 兌換 THB
฿0.2090148542
1 MMM 兌換 TWD
NT$0.1998981842
1 MMM 兌換 CHF
Fr0.0055307798
1 MMM 兌換 HKD
HK$0.0472851284
1 MMM 兌換 MAD
.د.م0.0610209112