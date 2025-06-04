METERA 圖標

METERA 價格 (METERA)

USD

METERA (METERA) 實時價格圖表

$0.00158151
$0.00158151$0.00158151
0.00%(1D)

今天 METERA (METERA) 的價格

今天 METERA (METERA) 的實時價格爲 0.00158339 USD。目前其市值爲 $ 794.05K USD。METERA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
METERA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- METERA 當天價格變化爲 +0.15%
- 其循環供應量爲 502.09M USD

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METERA (METERA) 價格表現 USD

今天內，METERA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，METERA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，METERA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，METERA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.15%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

METERA (METERA) 價格分析

METERA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00148221
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$ 0.00158946
$ 0.00158946$ 0.00158946

$ 0.00220871
$ 0.00220871$ 0.00220871

-0.20%

+0.15%

-17.14%

METERA (METERA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 794.05K
$ 794.05K$ 794.05K

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502.09M
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什麼是METERA (METERA)

Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage.

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METERA (METERA) 資源

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大家還在問：關於 METERA (METERA) 的其他問題

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METERA 兌換爲當地貨幣

1 METERA 兌換 VND
41.66690785
1 METERA 兌換 AUD
A$0.0024384206
1 METERA 兌換 GBP
0.0011558747
1 METERA 兌換 EUR
0.0013775493
1 METERA 兌換 USD
$0.00158339
1 METERA 兌換 MYR
RM0.0067135736
1 METERA 兌換 TRY
0.0619580507
1 METERA 兌換 JPY
¥0.2277864854
1 METERA 兌換 RUB
0.1250403083
1 METERA 兌換 INR
0.135696523
1 METERA 兌換 IDR
Rp25.9572089616
1 METERA 兌換 KRW
2.1809772199
1 METERA 兌換 PHP
0.088194823
1 METERA 兌換 EGP
￡E.0.0786311474
1 METERA 兌換 BRL
R$0.0089144857
1 METERA 兌換 CAD
C$0.0021692443
1 METERA 兌換 BDT
0.1935535936
1 METERA 兌換 NGN
2.5053504953
1 METERA 兌換 UAH
0.0657898545
1 METERA 兌換 VES
Bs0.15200544
1 METERA 兌換 PKR
Rs0.4453917731
1 METERA 兌換 KZT
0.8111548631
1 METERA 兌換 THB
฿0.0516660157
1 METERA 兌換 TWD
NT$0.0475017
1 METERA 兌換 AED
د.إ0.0058110413
1 METERA 兌換 CHF
Fr0.0012983798
1 METERA 兌換 HKD
HK$0.0124137776
1 METERA 兌換 MAD
.د.م0.0145513541
1 METERA 兌換 MXN
$0.0304802575