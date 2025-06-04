METERA 價格 (METERA)
今天 METERA (METERA) 的實時價格爲 0.00158339 USD。目前其市值爲 $ 794.05K USD。METERA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
METERA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- METERA 當天價格變化爲 +0.15%
- 其循環供應量爲 502.09M USD
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今天內，METERA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，METERA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，METERA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，METERA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.15%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
METERA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.20%
+0.15%
-17.14%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage.
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|1 METERA 兌換 VND
₫41.66690785
|1 METERA 兌換 AUD
A$0.0024384206
|1 METERA 兌換 GBP
￡0.0011558747
|1 METERA 兌換 EUR
€0.0013775493
|1 METERA 兌換 USD
$0.00158339
|1 METERA 兌換 MYR
RM0.0067135736
|1 METERA 兌換 TRY
₺0.0619580507
|1 METERA 兌換 JPY
¥0.2277864854
|1 METERA 兌換 RUB
₽0.1250403083
|1 METERA 兌換 INR
₹0.135696523
|1 METERA 兌換 IDR
Rp25.9572089616
|1 METERA 兌換 KRW
₩2.1809772199
|1 METERA 兌換 PHP
₱0.088194823
|1 METERA 兌換 EGP
￡E.0.0786311474
|1 METERA 兌換 BRL
R$0.0089144857
|1 METERA 兌換 CAD
C$0.0021692443
|1 METERA 兌換 BDT
৳0.1935535936
|1 METERA 兌換 NGN
₦2.5053504953
|1 METERA 兌換 UAH
₴0.0657898545
|1 METERA 兌換 VES
Bs0.15200544
|1 METERA 兌換 PKR
Rs0.4453917731
|1 METERA 兌換 KZT
₸0.8111548631
|1 METERA 兌換 THB
฿0.0516660157
|1 METERA 兌換 TWD
NT$0.0475017
|1 METERA 兌換 AED
د.إ0.0058110413
|1 METERA 兌換 CHF
Fr0.0012983798
|1 METERA 兌換 HKD
HK$0.0124137776
|1 METERA 兌換 MAD
.د.م0.0145513541
|1 METERA 兌換 MXN
$0.0304802575