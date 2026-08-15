Metafox 今日價格

Metafox (FOX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 FOX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FOX。

Metafox 目前市值在 $ 26,819 排名第 #-，流通供應量為 10.00B FOX。過去 24 小時內，FOX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FOX 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 -1.46%。過去一天，總交易量達到 --。

Metafox（FOX）市場資訊

市值 $ 26.82K$ 26.82K $ 26.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.82K$ 26.82K $ 26.82K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Metafox 的目前市值為 $ 26.82K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FOX 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.82K。