Memetern（MXT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01819099 $ 0.01819099 $ 0.01819099 24H最低價 $ 0.01982095 $ 0.01982095 $ 0.01982095 24H最高價 24H最低價 $ 0.01819099$ 0.01819099 $ 0.01819099 24H最高價 $ 0.01982095$ 0.01982095 $ 0.01982095 歷史最高 $ 0.02951287$ 0.02951287 $ 0.02951287 最低價 $ 0.00430847$ 0.00430847 $ 0.00430847 漲跌幅（1H） +2.17% 漲跌幅（1D） -3.98% 漲跌幅（7D） +4.00% 漲跌幅（7D） +4.00%

Memetern（MXT）目前實時價格為 $0.01872232。過去 24 小時內，MXT 的交易價格在 $ 0.01819099 至 $ 0.01982095 之間波動，市場活躍度顯著。MXT 的歷史最高價為 $ 0.02951287，歷史最低價為 $ 0.00430847。

從短期表現來看，MXT 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.17%，過去 24 小時內變動為 -3.98%，過去 7 天內累計變動為 +4.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Memetern（MXT）市場資訊

市值 $ 18.82M$ 18.82M $ 18.82M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.82M$ 18.82M $ 18.82M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Memetern 的目前市值為 $ 18.82M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MXT 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.82M。