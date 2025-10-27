MarsMi（MARSMI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.102938 $ 0.102938 $ 0.102938 24H最低價 $ 0.107586 $ 0.107586 $ 0.107586 24H最高價 24H最低價 $ 0.102938$ 0.102938 $ 0.102938 24H最高價 $ 0.107586$ 0.107586 $ 0.107586 歷史最高 $ 0.187525$ 0.187525 $ 0.187525 最低價 $ 0.093141$ 0.093141 $ 0.093141 漲跌幅（1H） -2.81% 漲跌幅（1D） -0.71% 漲跌幅（7D） -0.26% 漲跌幅（7D） -0.26%

MarsMi（MARSMI）目前實時價格為 $0.10363。過去 24 小時內，MARSMI 的交易價格在 $ 0.102938 至 $ 0.107586 之間波動，市場活躍度顯著。MARSMI 的歷史最高價為 $ 0.187525，歷史最低價為 $ 0.093141。

從短期表現來看，MARSMI 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.81%，過去 24 小時內變動為 -0.71%，過去 7 天內累計變動為 -0.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MarsMi（MARSMI）市場資訊

市值 $ 103.63M$ 103.63M $ 103.63M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 103.63M$ 103.63M $ 103.63M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

MarsMi 的目前市值為 $ 103.63M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MARSMI 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999992.295692，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 103.63M。