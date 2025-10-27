MARS（MARS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00216265 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +2.11% 漲跌幅（1D） +1.82% 漲跌幅（7D） +5.12%

MARS（MARS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MARS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MARS 的歷史最高價為 $ 0.00216265，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MARS 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.11%，過去 24 小時內變動為 +1.82%，過去 7 天內累計變動為 +5.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MARS（MARS）市場資訊

市值 $ 302.17K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 302.17K 流通量 999.84M 總供應量 999,842,842.784229

MARS 的目前市值為 $ 302.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MARS 的流通量為 999.84M，總供應量是 999842842.784229，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 302.17K。