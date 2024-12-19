MAPS 價格 (MAPS)

USD

MAPS (MAPS) 實時價格圖表

$0.01670473
$0.01670473$0.01670473
-3.00%(1D)

今天 MAPS (MAPS) 的價格

今天 MAPS (MAPS) 的實時價格爲 0.01670473 USD。目前其市值爲 $ 1.26M USD。MAPS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MAPS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 141.76K USD
- MAPS 當天價格變化爲 -3.09%
- 其循環供應量爲 75.00M USD

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MAPS (MAPS) 價格表現 USD

今天內，MAPS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00053367387834925
在過去30天內，MAPS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0044095910
在過去60天內，MAPS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016510854
在過去90天內，MAPS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00005366430510932

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00053367387834925-3.09%
30天$ -0.0044095910-26.39%
60天$ +0.0016510854+9.88%
90天$ -0.00005366430510932-0.32%

MAPS (MAPS) 價格分析

MAPS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01665568
$ 0.01665568$ 0.01665568

$ 0.01872613
$ 0.01872613$ 0.01872613

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

-5.76%

-3.09%

-24.10%

MAPS (MAPS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 141.76K
$ 141.76K$ 141.76K

75.00M
75.00M 75.00M

什麼是MAPS (MAPS)

Maps.me is the ultimate travel companion and your passport to the new financial system. MAPS token is the cornerstone of Maps.me, binding 100M+ users. It powers this vision and captures its value.

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MAPS (MAPS) 資源

官網

大家還在問：關於 MAPS (MAPS) 的其他問題

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MAPS 兌換爲當地貨幣

1 MAPS 兌換 AUD
A$0.026727568
1 MAPS 兌換 GBP
0.0131967367
1 MAPS 兌換 EUR
0.0160365408
1 MAPS 兌換 USD
$0.01670473
1 MAPS 兌換 MYR
RM0.075171285
1 MAPS 兌換 TRY
0.5855007865
1 MAPS 兌換 JPY
¥2.6203039478
1 MAPS 兌換 RUB
1.7277702239
1 MAPS 兌換 INR
1.4210713811
1 MAPS 兌換 IDR
Rp273.8479889712
1 MAPS 兌換 PHP
0.9867484011
1 MAPS 兌換 EGP
￡E.0.8506048516
1 MAPS 兌換 BRL
R$0.1047386571
1 MAPS 兌換 CAD
C$0.0238877639
1 MAPS 兌換 BDT
1.9963822823
1 MAPS 兌換 NGN
25.979196096
1 MAPS 兌換 UAH
0.7012645654
1 MAPS 兌換 VES
Bs0.8352365
1 MAPS 兌換 PKR
Rs4.6490934063
1 MAPS 兌換 KZT
8.7641365945
1 MAPS 兌換 THB
฿0.5769813742
1 MAPS 兌換 TWD
NT$0.5454094345
1 MAPS 兌換 CHF
Fr0.0148672097
1 MAPS 兌換 HKD
HK$0.1297957521
1 MAPS 兌換 MAD
.د.م0.1675484419