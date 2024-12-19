Lumerin 圖標

Lumerin 價格 (LMR)

USD

Lumerin (LMR) 實時價格圖表

$0.01689132
$0.01689132$0.01689132
-4.00%(1D)

今天 Lumerin (LMR) 的價格

今天 Lumerin (LMR) 的實時價格爲 0.01689132 USD。目前其市值爲 $ 10.71M USD。LMR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lumerin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 122.99K USD
- Lumerin 當天價格變化爲 -4.02%
- 其循環供應量爲 632.54M USD

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Lumerin (LMR) 價格表現 USD

今天內，Lumerin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00070873132662619
在過去30天內，Lumerin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0053101918
在過去60天內，Lumerin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0061690276
在過去90天內，Lumerin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002075876305974692

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00070873132662619-4.02%
30天$ -0.0053101918-31.43%
60天$ +0.0061690276+36.52%
90天$ -0.002075876305974692-10.94%

Lumerin (LMR) 價格分析

Lumerin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01600333
$ 0.01600333$ 0.01600333

$ 0.0177029
$ 0.0177029$ 0.0177029

$ 0.433274
$ 0.433274$ 0.433274

-1.12%

-4.02%

-17.49%

Lumerin (LMR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 10.71M
$ 10.71M$ 10.71M

$ 122.99K
$ 122.99K$ 122.99K

632.54M
632.54M 632.54M

什麼是Lumerin (LMR)

The Lumerin protocol decentralizes the routing layer and makes Web3 and peer-to-peer communications truly peer-to-peer and fully programmable using smart contracts.

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Lumerin (LMR) 資源

官網

大家還在問：關於 Lumerin (LMR) 的其他問題

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LMR 兌換爲當地貨幣

1 LMR 兌換 AUD
A$0.027026112
1 LMR 兌換 GBP
0.0133441428
1 LMR 兌換 EUR
0.0162156672
1 LMR 兌換 USD
$0.01689132
1 LMR 兌換 MYR
RM0.07601094
1 LMR 兌換 TRY
0.5923785924
1 LMR 兌換 JPY
¥2.6495724552
1 LMR 兌換 RUB
1.7470692276
1 LMR 兌換 INR
1.4372824188
1 LMR 兌換 IDR
Rp276.9068409408
1 LMR 兌換 PHP
0.9977702724
1 LMR 兌換 EGP
￡E.0.8599371012
1 LMR 兌換 BRL
R$0.1057396632
1 LMR 兌換 CAD
C$0.0241545876
1 LMR 兌換 BDT
2.0186816532
1 LMR 兌換 NGN
26.269380864
1 LMR 兌換 UAH
0.7090976136
1 LMR 兌換 VES
Bs0.844566
1 LMR 兌換 PKR
Rs4.7010232692
1 LMR 兌換 KZT
8.862031038
1 LMR 兌換 THB
฿0.583595106
1 LMR 兌換 TWD
NT$0.5516705112
1 LMR 兌換 CHF
Fr0.0150332748
1 LMR 兌換 HKD
HK$0.1312455564
1 LMR 兌換 MAD
.د.م0.1694199396