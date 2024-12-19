Lumerin 價格 (LMR)
今天 Lumerin (LMR) 的實時價格爲 0.01689132 USD。目前其市值爲 $ 10.71M USD。LMR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lumerin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 122.99K USD
- Lumerin 當天價格變化爲 -4.02%
- 其循環供應量爲 632.54M USD
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今天內，Lumerin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00070873132662619。
在過去30天內，Lumerin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0053101918。
在過去60天內，Lumerin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0061690276。
在過去90天內，Lumerin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002075876305974692。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00070873132662619
|-4.02%
|30天
|$ -0.0053101918
|-31.43%
|60天
|$ +0.0061690276
|+36.52%
|90天
|$ -0.002075876305974692
|-10.94%
Lumerin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.12%
-4.02%
-17.49%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Lumerin protocol decentralizes the routing layer and makes Web3 and peer-to-peer communications truly peer-to-peer and fully programmable using smart contracts.
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|1 LMR 兌換 AUD
A$0.027026112
|1 LMR 兌換 GBP
￡0.0133441428
|1 LMR 兌換 EUR
€0.0162156672
|1 LMR 兌換 USD
$0.01689132
|1 LMR 兌換 MYR
RM0.07601094
|1 LMR 兌換 TRY
₺0.5923785924
|1 LMR 兌換 JPY
¥2.6495724552
|1 LMR 兌換 RUB
₽1.7470692276
|1 LMR 兌換 INR
₹1.4372824188
|1 LMR 兌換 IDR
Rp276.9068409408
|1 LMR 兌換 PHP
₱0.9977702724
|1 LMR 兌換 EGP
￡E.0.8599371012
|1 LMR 兌換 BRL
R$0.1057396632
|1 LMR 兌換 CAD
C$0.0241545876
|1 LMR 兌換 BDT
৳2.0186816532
|1 LMR 兌換 NGN
₦26.269380864
|1 LMR 兌換 UAH
₴0.7090976136
|1 LMR 兌換 VES
Bs0.844566
|1 LMR 兌換 PKR
Rs4.7010232692
|1 LMR 兌換 KZT
₸8.862031038
|1 LMR 兌換 THB
฿0.583595106
|1 LMR 兌換 TWD
NT$0.5516705112
|1 LMR 兌換 CHF
Fr0.0150332748
|1 LMR 兌換 HKD
HK$0.1312455564
|1 LMR 兌換 MAD
.د.م0.1694199396