LOOK 今日價格

LOOK (LOOK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.21%。目前 LOOK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LOOK。

LOOK 目前市值在 $ 268,334 排名第 #-，流通供應量為 922.37M LOOK。過去 24 小時內，LOOK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.130722，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LOOK 在過去一小時內波動了 -0.39%，過去7 天內波動了 +1.14%。過去一天，總交易量達到 $ 670.86。

LOOK（LOOK）市場資訊

市值 $ 268.33K$ 268.33K $ 268.33K 成交量（24H） $ 670.86$ 670.86 $ 670.86 完全稀釋市值 $ 268.33K$ 268.33K $ 268.33K 流通量 922.37M 922.37M 922.37M 總供應量 922,370,676.7251267 922,370,676.7251267 922,370,676.7251267

LOOK 的目前市值為 $ 268.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 670.86。LOOK 的流通量為 922.37M，總供應量是 922370676.7251267，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 268.33K。