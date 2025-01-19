Loaf Token 圖標

Loaf Token 價格 (LOAF)

USD

Loaf Token (LOAF) 實時價格圖表

$0.01134079
$0.01134079$0.01134079
-9.00%(1D)

今天 Loaf Token (LOAF) 的價格

今天 Loaf Token (LOAF) 的實時價格爲 0.01132965 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LOAF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Loaf Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.88K USD
- Loaf Token 當天價格變化爲 -9.18%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Loaf Token (LOAF) 價格表現 USD

今天內，Loaf Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011462765874032
在過去30天內，Loaf Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023505692
在過去60天內，Loaf Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0030703068
在過去90天內，Loaf Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00357748779312382

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0011462765874032-9.18%
30天$ -0.0023505692-20.74%
60天$ -0.0030703068-27.09%
90天$ +0.00357748779312382+46.15%

Loaf Token (LOAF) 價格分析

Loaf Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01097521
$ 0.01097521$ 0.01097521

$ 0.01265952
$ 0.01265952$ 0.01265952

$ 0.02813947
$ 0.02813947$ 0.02813947

+0.55%

-9.18%

-6.54%

Loaf Token (LOAF) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 18.88K
$ 18.88K$ 18.88K

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什麼是Loaf Token (LOAF)

We're a meme coin project that is working on a click-to-earn game at the moment. The concept is "A DIGITAL REPRESENTATION oF A CAT THAT DOVBLES AS A LOAF OF BREAD." Hopefully to hype up the community and get the followers to engage with the game.

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Loaf Token (LOAF) 資源

官網

大家還在問：關於 Loaf Token (LOAF) 的其他問題

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LOAF 兌換爲當地貨幣

1 LOAF 兌換 AUD
A$0.0182407365
1 LOAF 兌換 GBP
0.009290313
1 LOAF 兌換 EUR
0.0109897605
1 LOAF 兌換 USD
$0.01132965
1 LOAF 兌換 MYR
RM0.050983425
1 LOAF 兌換 TRY
0.4014094995
1 LOAF 兌換 JPY
¥1.7704844055
1 LOAF 兌換 RUB
1.1611758285
1 LOAF 兌換 INR
0.980921097
1 LOAF 兌換 IDR
Rp185.731937496
1 LOAF 兌換 PHP
0.6633510075
1 LOAF 兌換 EGP
￡E.0.57101436
1 LOAF 兌換 BRL
R$0.069110865
1 LOAF 兌換 CAD
C$0.016314696
1 LOAF 兌換 BDT
1.376552475
1 LOAF 兌換 NGN
17.6474027295
1 LOAF 兌換 UAH
0.4770915615
1 LOAF 兌換 VES
Bs0.6118011
1 LOAF 兌換 PKR
Rs3.158479827
1 LOAF 兌換 KZT
6.013551627
1 LOAF 兌換 THB
฿0.3896266635
1 LOAF 兌換 TWD
NT$0.3726321885
1 LOAF 兌換 CHF
Fr0.0103099815
1 LOAF 兌換 HKD
HK$0.088144677
1 LOAF 兌換 MAD
.د.م0.113749686