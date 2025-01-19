Loaf Token 價格 (LOAF)
今天 Loaf Token (LOAF) 的實時價格爲 0.01132965 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LOAF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Loaf Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.88K USD
- Loaf Token 當天價格變化爲 -9.18%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Loaf Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011462765874032。
在過去30天內，Loaf Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023505692。
在過去60天內，Loaf Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0030703068。
在過去90天內，Loaf Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00357748779312382。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0011462765874032
|-9.18%
|30天
|$ -0.0023505692
|-20.74%
|60天
|$ -0.0030703068
|-27.09%
|90天
|$ +0.00357748779312382
|+46.15%
Loaf Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.55%
-9.18%
-6.54%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
We're a meme coin project that is working on a click-to-earn game at the moment. The concept is "A DIGITAL REPRESENTATION oF A CAT THAT DOVBLES AS A LOAF OF BREAD." Hopefully to hype up the community and get the followers to engage with the game.
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|1 LOAF 兌換 AUD
A$0.0182407365
|1 LOAF 兌換 GBP
￡0.009290313
|1 LOAF 兌換 EUR
€0.0109897605
|1 LOAF 兌換 USD
$0.01132965
|1 LOAF 兌換 MYR
RM0.050983425
|1 LOAF 兌換 TRY
₺0.4014094995
|1 LOAF 兌換 JPY
¥1.7704844055
|1 LOAF 兌換 RUB
₽1.1611758285
|1 LOAF 兌換 INR
₹0.980921097
|1 LOAF 兌換 IDR
Rp185.731937496
|1 LOAF 兌換 PHP
₱0.6633510075
|1 LOAF 兌換 EGP
￡E.0.57101436
|1 LOAF 兌換 BRL
R$0.069110865
|1 LOAF 兌換 CAD
C$0.016314696
|1 LOAF 兌換 BDT
৳1.376552475
|1 LOAF 兌換 NGN
₦17.6474027295
|1 LOAF 兌換 UAH
₴0.4770915615
|1 LOAF 兌換 VES
Bs0.6118011
|1 LOAF 兌換 PKR
Rs3.158479827
|1 LOAF 兌換 KZT
₸6.013551627
|1 LOAF 兌換 THB
฿0.3896266635
|1 LOAF 兌換 TWD
NT$0.3726321885
|1 LOAF 兌換 CHF
Fr0.0103099815
|1 LOAF 兌換 HKD
HK$0.088144677
|1 LOAF 兌換 MAD
.د.م0.113749686