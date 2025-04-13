Liquid RON 價格 (LRON)
今天 Liquid RON (LRON) 的實時價格爲 0.556139 USD。目前其市值爲 $ 2.89M USD。LRON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Liquid RON 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Liquid RON 當天價格變化爲 +2.66%
- 其循環供應量爲 5.19M USD
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今天內，Liquid RON 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01442417。
在過去30天內，Liquid RON 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Liquid RON 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Liquid RON 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01442417
|+2.66%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Liquid RON 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.41%
+2.66%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.
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|1 LRON 兌換 VND
₫14,259.960099
|1 LRON 兌換 AUD
A$0.88426101
|1 LRON 兌換 GBP
￡0.42266564
|1 LRON 兌換 EUR
€0.48940232
|1 LRON 兌換 USD
$0.556139
|1 LRON 兌換 MYR
RM2.45813438
|1 LRON 兌換 TRY
₺21.08879088
|1 LRON 兌換 JPY
¥79.81150789
|1 LRON 兌換 RUB
₽46.25964202
|1 LRON 兌換 INR
₹47.80570844
|1 LRON 兌換 IDR
Rp9,268.97962574
|1 LRON 兌換 KRW
₩789.96764255
|1 LRON 兌換 PHP
₱31.80002802
|1 LRON 兌換 EGP
￡E.28.51880792
|1 LRON 兌換 BRL
R$3.25897454
|1 LRON 兌換 CAD
C$0.76747182
|1 LRON 兌換 BDT
৳67.43185375
|1 LRON 兌換 NGN
₦884.16090498
|1 LRON 兌換 UAH
₴22.97410209
|1 LRON 兌換 VES
Bs39.485869
|1 LRON 兌換 PKR
Rs155.60213081
|1 LRON 兌換 KZT
₸286.81200508
|1 LRON 兌換 THB
฿18.61397233
|1 LRON 兌換 TWD
NT$18.00221943
|1 LRON 兌換 AED
د.إ2.04103013
|1 LRON 兌換 CHF
Fr0.45047259
|1 LRON 兌換 HKD
HK$4.31007725
|1 LRON 兌換 MAD
.د.م5.16096992
|1 LRON 兌換 MXN
$11.2896217