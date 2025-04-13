Level 圖標

Level 價格 (LVL)

USD

Level (LVL) 實時價格圖表

$0.025583
$0.025583$0.025583
-53.40%(1D)

今天 Level (LVL) 的價格

今天 Level (LVL) 的實時價格爲 0.025583 USD。目前其市值爲 $ 445.41K USD。LVL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Level 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Level 當天價格變化爲 -53.41%
- 其循環供應量爲 17.41M USD

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Level (LVL) 價格表現 USD

今天內，Level 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02933001408226015
在過去30天內，Level 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0151960973
在過去60天內，Level 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0162088438
在過去90天內，Level 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.07073226887681785

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.02933001408226015-53.41%
30天$ -0.0151960973-59.39%
60天$ -0.0162088438-63.35%
90天$ -0.07073226887681785-73.43%

Level (LVL) 價格分析

Level 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0254479
$ 0.0254479$ 0.0254479

$ 0.055039
$ 0.055039$ 0.055039

$ 11.03
$ 11.03$ 11.03

-0.49%

-53.41%

-52.20%

Level (LVL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 445.41K
$ 445.41K$ 445.41K

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17.41M
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什麼是Level (LVL)

Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.

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Level (LVL) 資源

官網

大家還在問：關於 Level (LVL) 的其他問題

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LVL 兌換爲當地貨幣

1 LVL 兌換 VND
655.973703
1 LVL 兌換 AUD
A$0.04067697
1 LVL 兌換 GBP
0.01944308
1 LVL 兌換 EUR
0.02251304
1 LVL 兌換 USD
$0.025583
1 LVL 兌換 MYR
RM0.11307686
1 LVL 兌換 TRY
0.97010736
1 LVL 兌換 JPY
¥3.67141633
1 LVL 兌換 RUB
2.12799394
1 LVL 兌換 INR
2.19911468
1 LVL 兌換 IDR
Rp426.38316278
1 LVL 兌換 KRW
36.33937235
1 LVL 兌換 PHP
1.46283594
1 LVL 兌換 EGP
￡E.1.31189624
1 LVL 兌換 BRL
R$0.14991638
1 LVL 兌換 CAD
C$0.03530454
1 LVL 兌換 BDT
3.10193875
1 LVL 兌換 NGN
40.67236506
1 LVL 兌換 UAH
1.05683373
1 LVL 兌換 VES
Bs1.816393
1 LVL 兌換 PKR
Rs7.15786757
1 LVL 兌換 KZT
13.19366476
1 LVL 兌換 THB
฿0.85626301
1 LVL 兌換 TWD
NT$0.82812171
1 LVL 兌換 AED
د.إ0.09388961
1 LVL 兌換 CHF
Fr0.02072223
1 LVL 兌換 HKD
HK$0.19826825
1 LVL 兌換 MAD
.د.م0.23741024
1 LVL 兌換 MXN
$0.5193349