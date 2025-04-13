Level 價格 (LVL)
今天 Level (LVL) 的實時價格爲 0.025583 USD。目前其市值爲 $ 445.41K USD。LVL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Level 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Level 當天價格變化爲 -53.41%
- 其循環供應量爲 17.41M USD
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今天內，Level 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02933001408226015。
在過去30天內，Level 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0151960973。
在過去60天內，Level 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0162088438。
在過去90天內，Level 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.07073226887681785。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.02933001408226015
|-53.41%
|30天
|$ -0.0151960973
|-59.39%
|60天
|$ -0.0162088438
|-63.35%
|90天
|$ -0.07073226887681785
|-73.43%
Level 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.49%
-53.41%
-52.20%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.
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|1 LVL 兌換 VND
₫655.973703
|1 LVL 兌換 AUD
A$0.04067697
|1 LVL 兌換 GBP
￡0.01944308
|1 LVL 兌換 EUR
€0.02251304
|1 LVL 兌換 USD
$0.025583
|1 LVL 兌換 MYR
RM0.11307686
|1 LVL 兌換 TRY
₺0.97010736
|1 LVL 兌換 JPY
¥3.67141633
|1 LVL 兌換 RUB
₽2.12799394
|1 LVL 兌換 INR
₹2.19911468
|1 LVL 兌換 IDR
Rp426.38316278
|1 LVL 兌換 KRW
₩36.33937235
|1 LVL 兌換 PHP
₱1.46283594
|1 LVL 兌換 EGP
￡E.1.31189624
|1 LVL 兌換 BRL
R$0.14991638
|1 LVL 兌換 CAD
C$0.03530454
|1 LVL 兌換 BDT
৳3.10193875
|1 LVL 兌換 NGN
₦40.67236506
|1 LVL 兌換 UAH
₴1.05683373
|1 LVL 兌換 VES
Bs1.816393
|1 LVL 兌換 PKR
Rs7.15786757
|1 LVL 兌換 KZT
₸13.19366476
|1 LVL 兌換 THB
฿0.85626301
|1 LVL 兌換 TWD
NT$0.82812171
|1 LVL 兌換 AED
د.إ0.09388961
|1 LVL 兌換 CHF
Fr0.02072223
|1 LVL 兌換 HKD
HK$0.19826825
|1 LVL 兌換 MAD
.د.م0.23741024
|1 LVL 兌換 MXN
$0.5193349