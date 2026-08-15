Levana 今日價格

Levana (LVN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3,11%。目前 LVN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LVN。

Levana 目前市值在 $ 436 275 排名第 #-，流通供應量為 803,02M LVN。過去 24 小時內，LVN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,894668，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LVN 在過去一小時內波動了 +0,33%，過去7 天內波動了 +8,15%。過去一天，總交易量達到 $ 1,34。

Levana（LVN）市場資訊

市值 $ 436,28K$ 436,28K $ 436,28K 成交量（24H） $ 1,34$ 1,34 $ 1,34 完全稀釋市值 $ 543,30K$ 543,30K $ 543,30K 流通量 803,02M 803,02M 803,02M 總供應量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Levana 的目前市值為 $ 436,28K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1,34。LVN 的流通量為 803,02M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 543,30K。