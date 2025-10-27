Ledgity Token（LDY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00838242 $ 0.00838242 $ 0.00838242 24H最低價 $ 0.01023328 $ 0.01023328 $ 0.01023328 24H最高價 24H最低價 $ 0.00838242$ 0.00838242 $ 0.00838242 24H最高價 $ 0.01023328$ 0.01023328 $ 0.01023328 歷史最高 $ 0.110451$ 0.110451 $ 0.110451 最低價 $ 0.00392962$ 0.00392962 $ 0.00392962 漲跌幅（1H） +0.73% 漲跌幅（1D） +13.21% 漲跌幅（7D） +3.28% 漲跌幅（7D） +3.28%

Ledgity Token（LDY）目前實時價格為 $0.00952926。過去 24 小時內，LDY 的交易價格在 $ 0.00838242 至 $ 0.01023328 之間波動，市場活躍度顯著。LDY 的歷史最高價為 $ 0.110451，歷史最低價為 $ 0.00392962。

從短期表現來看，LDY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.73%，過去 24 小時內變動為 +13.21%，過去 7 天內累計變動為 +3.28%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ledgity Token（LDY）市場資訊

市值 $ 350.35K$ 350.35K $ 350.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 713.49K$ 713.49K $ 713.49K 流通量 36.83M 36.83M 36.83M 總供應量 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

Ledgity Token 的目前市值為 $ 350.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LDY 的流通量為 36.83M，總供應量是 75000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 713.49K。