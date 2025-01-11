KWEEN 圖標

KWEEN 價格 (KWEEN)

USD

KWEEN (KWEEN) 實時價格圖表

$0.01584741
$0.01584741$0.01584741
-11.80%(1D)

今天 KWEEN (KWEEN) 的價格

今天 KWEEN (KWEEN) 的實時價格爲 0.01584732 USD。目前其市值爲 $ 15.80M USD。KWEEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KWEEN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 205.84K USD
- KWEEN 當天價格變化爲 -11.83%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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KWEEN (KWEEN) 價格表現 USD

今天內，KWEEN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00212772192783239
在過去30天內，KWEEN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，KWEEN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，KWEEN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00212772192783239-11.83%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

KWEEN (KWEEN) 價格分析

KWEEN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01572236
$ 0.01572236$ 0.01572236

$ 0.01827736
$ 0.01827736$ 0.01827736

$ 0.064647
$ 0.064647$ 0.064647

-2.02%

-11.83%

-28.92%

KWEEN (KWEEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 15.80M
$ 15.80M$ 15.80M

$ 205.84K
$ 205.84K$ 205.84K

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是KWEEN (KWEEN)

Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.

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KWEEN (KWEEN) 資源

官網

大家還在問：關於 KWEEN (KWEEN) 的其他問題

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KWEEN 兌換爲當地貨幣

1 KWEEN 兌換 AUD
A$0.0256726584
1 KWEEN 兌換 GBP
0.0128363292
1 KWEEN 兌換 EUR
0.0153719004
1 KWEEN 兌換 USD
$0.01584732
1 KWEEN 兌換 MYR
RM0.0711544668
1 KWEEN 兌換 TRY
0.5613120744
1 KWEEN 兌換 JPY
¥2.4986469444
1 KWEEN 兌換 RUB
1.6105631316
1 KWEEN 兌換 INR
1.3658805108
1 KWEEN 兌換 IDR
Rp259.7920895808
1 KWEEN 兌換 PHP
0.93499188
1 KWEEN 兌換 EGP
￡E.0.8007650796
1 KWEEN 兌換 BRL
R$0.0969855984
1 KWEEN 兌換 CAD
C$0.0228201408
1 KWEEN 兌換 BDT
1.9330560936
1 KWEEN 兌換 NGN
24.5693679816
1 KWEEN 兌換 UAH
0.6700246896
1 KWEEN 兌換 VES
Bs0.83990796
1 KWEEN 兌換 PKR
Rs4.4130032004
1 KWEEN 兌換 KZT
8.362630764
1 KWEEN 兌換 THB
฿0.5495850576
1 KWEEN 兌換 TWD
NT$0.5247047652
1 KWEEN 兌換 CHF
Fr0.0144210612
1 KWEEN 兌換 HKD
HK$0.1232921496
1 KWEEN 兌換 MAD
.د.م0.1591070928