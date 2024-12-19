KOGE 圖標

KOGE 價格 (KOGE)

USD

KOGE (KOGE) 實時價格圖表

$26.13
$26.13$26.13
-2.20%(1D)

今天 KOGE (KOGE) 的價格

今天 KOGE (KOGE) 的實時價格爲 26.12 USD。目前其市值爲 $ 88.32M USD。KOGE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KOGE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 181.34K USD
- KOGE 當天價格變化爲 -2.32%
- 其循環供應量爲 3.39M USD

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KOGE (KOGE) 價格表現 USD

今天內，KOGE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.62131827824399
在過去30天內，KOGE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.3325494960
在過去60天內，KOGE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.5037263520
在過去90天內，KOGE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +10.494848818831392

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.62131827824399-2.32%
30天$ +5.3325494960+20.42%
60天$ +3.5037263520+13.41%
90天$ +10.494848818831392+67.17%

KOGE (KOGE) 價格分析

KOGE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 25.27
$ 25.27$ 25.27

$ 26.81
$ 26.81$ 26.81

$ 76.94
$ 76.94$ 76.94

+0.26%

-2.32%

+0.59%

KOGE (KOGE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 88.32M
$ 88.32M$ 88.32M

$ 181.34K
$ 181.34K$ 181.34K

3.39M
3.39M 3.39M

什麼是KOGE (KOGE)

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KOGE (KOGE) 資源

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官網

大家還在問：關於 KOGE (KOGE) 的其他問題

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KOGE 兌換爲當地貨幣

1 KOGE 兌換 AUD
A$41.5308
1 KOGE 兌換 GBP
20.6348
1 KOGE 兌換 EUR
25.0752
1 KOGE 兌換 USD
$26.12
1 KOGE 兌換 MYR
RM117.54
1 KOGE 兌換 TRY
916.0284
1 KOGE 兌換 JPY
¥4,095.8772
1 KOGE 兌換 RUB
2,702.3752
1 KOGE 兌換 INR
2,222.5508
1 KOGE 兌換 IDR
Rp428,196.6528
1 KOGE 兌換 PHP
1,543.4308
1 KOGE 兌換 EGP
￡E.1,330.0304
1 KOGE 兌換 BRL
R$163.25
1 KOGE 兌換 CAD
C$37.3516
1 KOGE 兌換 BDT
3,121.6012
1 KOGE 兌換 NGN
40,621.824
1 KOGE 兌換 UAH
1,096.5176
1 KOGE 兌換 VES
Bs1,306
1 KOGE 兌換 PKR
Rs7,269.4572
1 KOGE 兌換 KZT
13,703.858
1 KOGE 兌換 THB
฿902.1848
1 KOGE 兌換 TWD
NT$853.0792
1 KOGE 兌換 CHF
Fr23.2468
1 KOGE 兌換 HKD
HK$202.9524
1 KOGE 兌換 MAD
.د.م261.9836