Kleros 圖標

Kleros 價格 (PNK)

USD

Kleros (PNK) 實時價格圖表

$0.01087716
$0.01087716$0.01087716
+0.20%(1D)

今天 Kleros (PNK) 的價格

今天 Kleros (PNK) 的實時價格爲 0.01087317 USD。目前其市值爲 $ 7.87M USD。PNK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kleros 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Kleros 當天價格變化爲 +0.23%
- 其循環供應量爲 724.19M USD

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Kleros (PNK) 價格表現 USD

今天內，Kleros 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Kleros 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021047401
在過去60天內，Kleros 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0044200642
在過去90天內，Kleros 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.011505071988475083

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.23%
30天$ -0.0021047401-19.35%
60天$ -0.0044200642-40.65%
90天$ -0.011505071988475083-51.41%

Kleros (PNK) 價格分析

Kleros 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0107823
$ 0.0107823$ 0.0107823

$ 0.01105063
$ 0.01105063$ 0.01105063

$ 0.380218
$ 0.380218$ 0.380218

+0.22%

+0.23%

-16.46%

Kleros (PNK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 7.87M
$ 7.87M$ 7.87M

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724.19M
724.19M 724.19M

什麼是Kleros (PNK)

Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings

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Kleros (PNK) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Kleros (PNK) 的其他問題

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PNK 兌換爲當地貨幣

1 PNK 兌換 VND
278.79895197
1 PNK 兌換 AUD
A$0.0172883403
1 PNK 兌換 GBP
0.0082636092
1 PNK 兌換 EUR
0.0095683896
1 PNK 兌換 USD
$0.01087317
1 PNK 兌換 MYR
RM0.0480594114
1 PNK 兌換 TRY
0.4123106064
1 PNK 兌換 JPY
¥1.5604086267
1 PNK 兌換 RUB
0.9044302806
1 PNK 兌換 INR
0.9346576932
1 PNK 兌換 IDR
Rp181.2194275122
1 PNK 兌換 KRW
15.4447943265
1 PNK 兌換 PHP
0.6217278606
1 PNK 兌換 EGP
￡E.0.5575761576
1 PNK 兌換 BRL
R$0.0637167762
1 PNK 兌換 CAD
C$0.0150049746
1 PNK 兌換 BDT
1.3183718625
1 PNK 兌換 NGN
17.2863831294
1 PNK 兌換 UAH
0.4491706527
1 PNK 兌換 VES
Bs0.77199507
1 PNK 兌換 PKR
Rs3.0422042343
1 PNK 兌換 KZT
5.6075112324
1 PNK 兌換 THB
฿0.3639249999
1 PNK 兌換 TWD
NT$0.3519645129
1 PNK 兌換 AED
د.إ0.0399045339
1 PNK 兌換 CHF
Fr0.0088072677
1 PNK 兌換 HKD
HK$0.0842670675
1 PNK 兌換 MAD
.د.م0.1009030176
1 PNK 兌換 MXN
$0.220725351