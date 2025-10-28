KITO（KITO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00015512 24H最高價 $ 0.00017549 歷史最高 $ 0.0002765 最低價 $ 0.0000344 漲跌幅（1H） -0.55% 漲跌幅（1D） -2.78% 漲跌幅（7D） -1.37%

KITO（KITO）目前實時價格為 $0.00015568。過去 24 小時內，KITO 的交易價格在 $ 0.00015512 至 $ 0.00017549 之間波動，市場活躍度顯著。KITO 的歷史最高價為 $ 0.0002765，歷史最低價為 $ 0.0000344。

從短期表現來看，KITO 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.55%，過去 24 小時內變動為 -2.78%，過去 7 天內累計變動為 -1.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

KITO（KITO）市場資訊

市值 $ 151.76K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 151.76K 流通量 975.26M 總供應量 975,263,103.97

KITO 的目前市值為 $ 151.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KITO 的流通量為 975.26M，總供應量是 975263103.97，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 151.76K。