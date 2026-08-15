Keep3rV1 今日價格

Keep3rV1 (KP3R) 今日實時價格為 $ 0.759829，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 KP3R 兌 USD 的匯率為 $ 0.759829 每 KP3R。

Keep3rV1 目前市值在 $ 365,869 排名第 #-，流通供應量為 481.51K KP3R。過去 24 小時內，KP3R 的交易價格在 $ 0.60914（低點）和 $ 0.760381（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,995.53，而歷史最低價為 $ 0.489641。

短期表現方面，KP3R 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -3.02%。過去一天，總交易量達到 $ 52.79。

Keep3rV1（KP3R）市場資訊

市值 $ 365.87K$ 365.87K $ 365.87K 成交量（24H） $ 52.79$ 52.79 $ 52.79 完全稀釋市值 $ 365.87K$ 365.87K $ 365.87K 流通量 481.51K 481.51K 481.51K 總供應量 481,513.5082523857 481,513.5082523857 481,513.5082523857

Keep3rV1 的目前市值為 $ 365.87K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 52.79。KP3R 的流通量為 481.51K，總供應量是 481513.5082523857，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 365.87K。