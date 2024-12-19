Keep Network 價格 (KEEP)
今天 Keep Network (KEEP) 的實時價格爲 0.138191 USD。目前其市值爲 $ 75.97M USD。KEEP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Keep Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.78K USD
- Keep Network 當天價格變化爲 -3.14%
- 其循環供應量爲 549.72M USD
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今天內，Keep Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0044922643879519。
在過去30天內，Keep Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0122144952。
在過去60天內，Keep Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0275962728。
在過去90天內，Keep Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02296841385308223。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0044922643879519
|-3.14%
|30天
|$ +0.0122144952
|+8.84%
|60天
|$ +0.0275962728
|+19.97%
|90天
|$ +0.02296841385308223
|+19.93%
Keep Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.01%
-3.14%
-18.77%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users.
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|1 KEEP 兌換 AUD
A$0.21972369
|1 KEEP 兌換 GBP
￡0.10917089
|1 KEEP 兌換 EUR
€0.13266336
|1 KEEP 兌換 USD
$0.138191
|1 KEEP 兌換 MYR
RM0.6218595
|1 KEEP 兌換 TRY
₺4.84635837
|1 KEEP 兌換 JPY
¥21.66973071
|1 KEEP 兌換 RUB
₽14.29724086
|1 KEEP 兌換 INR
₹11.76143601
|1 KEEP 兌換 IDR
Rp2,265.42586704
|1 KEEP 兌換 PHP
₱8.16570619
|1 KEEP 兌換 EGP
￡E.7.04221336
|1 KEEP 兌換 BRL
R$0.86092993
|1 KEEP 兌換 CAD
C$0.19761313
|1 KEEP 兌換 BDT
৳16.5138245
|1 KEEP 兌換 NGN
₦214.9146432
|1 KEEP 兌換 UAH
₴5.80125818
|1 KEEP 兌換 VES
Bs6.90955
|1 KEEP 兌換 PKR
Rs38.45026384
|1 KEEP 兌換 KZT
₸72.50190815
|1 KEEP 兌換 THB
฿4.77311714
|1 KEEP 兌換 TWD
NT$4.51331806
|1 KEEP 兌換 CHF
Fr0.12298999
|1 KEEP 兌換 HKD
HK$1.07374407
|1 KEEP 兌換 MAD
.د.م1.37914618