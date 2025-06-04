K21 價格 (K21)
今天 K21 (K21) 的實時價格爲 0.03693259 USD。目前其市值爲 $ 665.77K USD。K21 兌換 USD 的價格爲實時更新。
K21 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- K21 當天價格變化爲 +4.30%
- 其循環供應量爲 18.03M USD
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今天內，K21 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00152133。
在過去30天內，K21 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0139788929。
在過去60天內，K21 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0092787555。
在過去90天內，K21 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000364628886079765。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00152133
|+4.30%
|30天
|$ +0.0139788929
|+37.85%
|60天
|$ +0.0092787555
|+25.12%
|90天
|$ -0.000364628886079765
|-0.97%
K21 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.01%
+4.30%
+1.73%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.
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|1 K21 兌換 VND
₫971.88110585
|1 K21 兌換 AUD
A$0.0568761886
|1 K21 兌換 GBP
￡0.0269607907
|1 K21 兌換 EUR
€0.0321313533
|1 K21 兌換 USD
$0.03693259
|1 K21 兌換 MYR
RM0.1565941816
|1 K21 兌換 TRY
₺1.4451722467
|1 K21 兌換 JPY
¥5.3138610492
|1 K21 兌換 RUB
₽2.9165666323
|1 K21 兌換 INR
₹3.1654922889
|1 K21 兌換 IDR
Rp605.4521982096
|1 K21 兌換 KRW
₩50.8713187919
|1 K21 兌換 PHP
₱2.057145263
|1 K21 兌換 EGP
￡E.1.8340724194
|1 K21 兌換 BRL
R$0.2079304817
|1 K21 兌換 CAD
C$0.0505976483
|1 K21 兌換 BDT
৳4.5146398016
|1 K21 兌換 NGN
₦58.4373291793
|1 K21 兌換 UAH
₴1.5345491145
|1 K21 兌換 VES
Bs3.54552864
|1 K21 兌換 PKR
Rs10.3887682411
|1 K21 兌換 KZT
₸18.9201965311
|1 K21 兌換 THB
฿1.2051104117
|1 K21 兌換 TWD
NT$1.1079777
|1 K21 兌換 AED
د.إ0.1355426053
|1 K21 兌換 CHF
Fr0.0302847238
|1 K21 兌換 HKD
HK$0.2895515056
|1 K21 兌換 MAD
.د.م0.3394105021
|1 K21 兌換 MXN
$0.7109523575