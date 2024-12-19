Javsphere 圖標

Javsphere 價格 (JAV)

USD

Javsphere (JAV) 實時價格圖表

$0.02673957
$0.02673957$0.02673957
-3.30%(1D)

今天 Javsphere (JAV) 的價格

今天 Javsphere (JAV) 的實時價格爲 0.02673785 USD。目前其市值爲 $ 8.15M USD。JAV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Javsphere 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 136.76K USD
- Javsphere 當天價格變化爲 -3.35%
- 其循環供應量爲 304.82M USD

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Javsphere (JAV) 價格表現 USD

今天內，Javsphere 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00092942594090616
在過去30天內，Javsphere 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0178667634
在過去60天內，Javsphere 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008081568
在過去90天內，Javsphere 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03159578821987602

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00092942594090616-3.35%
30天$ +0.0178667634+66.82%
60天$ -0.0008081568-3.02%
90天$ -0.03159578821987602-54.16%

Javsphere (JAV) 價格分析

Javsphere 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02592368
$ 0.02592368$ 0.02592368

$ 0.02795092
$ 0.02795092$ 0.02795092

$ 0.405124
$ 0.405124$ 0.405124

+0.20%

-3.35%

-5.02%

Javsphere (JAV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 8.15M
$ 8.15M$ 8.15M

$ 136.76K
$ 136.76K$ 136.76K

304.82M
304.82M 304.82M

什麼是Javsphere (JAV)

This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider.

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Javsphere (JAV) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Javsphere (JAV) 的其他問題

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JAV 兌換爲當地貨幣

1 JAV 兌換 AUD
A$0.0425131815
1 JAV 兌換 GBP
0.0211229015
1 JAV 兌換 EUR
0.025668336
1 JAV 兌換 USD
$0.02673785
1 JAV 兌換 MYR
RM0.120320325
1 JAV 兌換 TRY
0.9376963995
1 JAV 兌換 JPY
¥4.1932970155
1 JAV 兌換 RUB
2.7660305825
1 JAV 兌換 INR
2.2756584135
1 JAV 兌換 IDR
Rp438.325339704
1 JAV 兌換 PHP
1.5799395565
1 JAV 兌換 EGP
￡E.1.362560836
1 JAV 兌換 BRL
R$0.1665768055
1 JAV 兌換 CAD
C$0.0382351255
1 JAV 兌換 BDT
3.195173075
1 JAV 兌換 NGN
41.58270432
1 JAV 兌換 UAH
1.1221875645
1 JAV 兌換 VES
Bs1.3368925
1 JAV 兌換 PKR
Rs7.439539384
1 JAV 兌換 KZT
13.9766763305
1 JAV 兌換 THB
฿0.923525339
1 JAV 兌換 TWD
NT$0.873258181
1 JAV 兌換 CHF
Fr0.0237966865
1 JAV 兌換 HKD
HK$0.2077530945
1 JAV 兌換 MAD
.د.م0.266843743