Javsphere 價格 (JAV)
今天 Javsphere (JAV) 的實時價格爲 0.02673785 USD。目前其市值爲 $ 8.15M USD。JAV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Javsphere 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 136.76K USD
- Javsphere 當天價格變化爲 -3.35%
- 其循環供應量爲 304.82M USD
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今天內，Javsphere 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00092942594090616。
在過去30天內，Javsphere 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0178667634。
在過去60天內，Javsphere 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008081568。
在過去90天內，Javsphere 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03159578821987602。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00092942594090616
|-3.35%
|30天
|$ +0.0178667634
|+66.82%
|60天
|$ -0.0008081568
|-3.02%
|90天
|$ -0.03159578821987602
|-54.16%
Javsphere 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.20%
-3.35%
-5.02%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 JAV 兌換 AUD
A$0.0425131815
|1 JAV 兌換 GBP
￡0.0211229015
|1 JAV 兌換 EUR
€0.025668336
|1 JAV 兌換 USD
$0.02673785
|1 JAV 兌換 MYR
RM0.120320325
|1 JAV 兌換 TRY
₺0.9376963995
|1 JAV 兌換 JPY
¥4.1932970155
|1 JAV 兌換 RUB
₽2.7660305825
|1 JAV 兌換 INR
₹2.2756584135
|1 JAV 兌換 IDR
Rp438.325339704
|1 JAV 兌換 PHP
₱1.5799395565
|1 JAV 兌換 EGP
￡E.1.362560836
|1 JAV 兌換 BRL
R$0.1665768055
|1 JAV 兌換 CAD
C$0.0382351255
|1 JAV 兌換 BDT
৳3.195173075
|1 JAV 兌換 NGN
₦41.58270432
|1 JAV 兌換 UAH
₴1.1221875645
|1 JAV 兌換 VES
Bs1.3368925
|1 JAV 兌換 PKR
Rs7.439539384
|1 JAV 兌換 KZT
₸13.9766763305
|1 JAV 兌換 THB
฿0.923525339
|1 JAV 兌換 TWD
NT$0.873258181
|1 JAV 兌換 CHF
Fr0.0237966865
|1 JAV 兌換 HKD
HK$0.2077530945
|1 JAV 兌換 MAD
.د.م0.266843743