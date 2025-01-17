ivault 價格 (IVT)
今天 ivault (IVT) 的實時價格爲 0.04629594 USD。目前其市值爲 $ 7.50M USD。IVT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ivault 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 187.52K USD
- ivault 當天價格變化爲 -4.00%
- 其循環供應量爲 162.00M USD
在獲取 MEXC 上從 IVT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 IVT 價格信息的首選平臺。
今天內，ivault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00193080073930495。
在過去30天內，ivault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，ivault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，ivault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00193080073930495
|-4.00%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
ivault 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.33%
-4.00%
-12.92%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 IVT 兌換 AUD
A$0.074073504
|1 IVT 兌換 GBP
￡0.0374997114
|1 IVT 兌換 EUR
€0.0449070618
|1 IVT 兌換 USD
$0.04629594
|1 IVT 兌換 MYR
RM0.20833173
|1 IVT 兌換 TRY
₺1.6398021948
|1 IVT 兌換 JPY
¥7.1930001978
|1 IVT 兌換 RUB
₽4.7740373328
|1 IVT 兌換 INR
₹4.0087654446
|1 IVT 兌換 IDR
Rp758.9497146336
|1 IVT 兌換 PHP
₱2.7124791246
|1 IVT 兌換 EGP
￡E.2.3328524166
|1 IVT 兌換 BRL
R$0.2796274776
|1 IVT 兌換 CAD
C$0.0662031942
|1 IVT 兌換 BDT
৳5.6286603852
|1 IVT 兌換 NGN
₦72.1119450222
|1 IVT 兌換 UAH
₴1.9527627492
|1 IVT 兌換 VES
Bs2.49998076
|1 IVT 兌換 PKR
Rs12.9170302194
|1 IVT 兌換 KZT
₸24.55999617
|1 IVT 兌換 THB
฿1.5985988082
|1 IVT 兌換 TWD
NT$1.5235993854
|1 IVT 兌換 CHF
Fr0.0421293054
|1 IVT 兌換 HKD
HK$0.3601824132
|1 IVT 兌換 MAD
.د.م0.465274197