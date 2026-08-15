ISKRA Token 今日價格

ISKRA Token (ISK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 ISK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ISK。

ISKRA Token 目前市值在 $ 385,460 排名第 #-，流通供應量為 619.68M ISK。過去 24 小時內，ISK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.619073，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ISK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.90%。過去一天，總交易量達到 $ 44.15。

ISKRA Token（ISK）市場資訊

市值 $ 385.46K$ 385.46K $ 385.46K 成交量（24H） $ 44.15$ 44.15 $ 44.15 完全稀釋市值 $ 620.08K$ 620.08K $ 620.08K 流通量 619.68M 619.68M 619.68M 總供應量 996,852,899.71 996,852,899.71 996,852,899.71

ISKRA Token 的目前市值為 $ 385.46K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 44.15。ISK 的流通量為 619.68M，總供應量是 996852899.71，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 620.08K。