IoTAI（IOTAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0104744 $ 0.0104744 $ 0.0104744 24H最低價 $ 0.01202033 $ 0.01202033 $ 0.01202033 24H最高價 24H最低價 $ 0.0104744$ 0.0104744 $ 0.0104744 24H最高價 $ 0.01202033$ 0.01202033 $ 0.01202033 歷史最高 $ 0.04887246$ 0.04887246 $ 0.04887246 最低價 $ 0.00293688$ 0.00293688 $ 0.00293688 漲跌幅（1H） -2.72% 漲跌幅（1D） +1.24% 漲跌幅（7D） -9.15% 漲跌幅（7D） -9.15%

IoTAI（IOTAI）目前實時價格為 $0.01078995。過去 24 小時內，IOTAI 的交易價格在 $ 0.0104744 至 $ 0.01202033 之間波動，市場活躍度顯著。IOTAI 的歷史最高價為 $ 0.04887246，歷史最低價為 $ 0.00293688。

從短期表現來看，IOTAI 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.72%，過去 24 小時內變動為 +1.24%，過去 7 天內累計變動為 -9.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

IoTAI（IOTAI）市場資訊

市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

IoTAI 的目前市值為 $ 1.08M, 它過去 24 小時的交易量為 --。IOTAI 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.08M。