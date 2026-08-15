Imaginary Ones 今日價格

Imaginary Ones (BUBBLE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.47%。目前 BUBBLE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BUBBLE。

Imaginary Ones 目前市值在 $ 309,589 排名第 #-，流通供應量為 1.39B BUBBLE。過去 24 小時內，BUBBLE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0164419，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BUBBLE 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -5.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Imaginary Ones（BUBBLE）市場資訊

市值 $ 309.59K$ 309.59K $ 309.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 762.46K$ 762.46K $ 762.46K 流通量 1.39B 1.39B 1.39B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Imaginary Ones 的目前市值為 $ 309.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BUBBLE 的流通量為 1.39B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 762.46K。