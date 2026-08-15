IdOS 今日價格

IdOS (IDOS) 今日實時價格為 $ 0.00517317，過去 24 小時內變化了 3.29%。目前 IDOS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00517317 每 IDOS。

IdOS 目前市值在 $ 1,467,762 排名第 #-，流通供應量為 283.73M IDOS。過去 24 小時內，IDOS 的交易價格在 $ 0.00485265（低點）和 $ 0.00667139（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04023862，而歷史最低價為 $ 0.00417912。

短期表現方面，IDOS 在過去一小時內波動了 -0.61%，過去7 天內波動了 +13.62%。過去一天，總交易量達到 $ 178.47K。

IdOS（IDOS）市場資訊

市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 成交量（24H） $ 178.47K$ 178.47K $ 178.47K 完全稀釋市值 $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M 流通量 283.73M 283.73M 283.73M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

IdOS 的目前市值為 $ 1.47M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 178.47K。IDOS 的流通量為 283.73M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.17M。