Icy 圖標

Icy 價格 (IC)

USD

Icy (IC) 實時價格圖表

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-5.00%(1D)

今天 Icy (IC) 的價格

今天 Icy (IC) 的實時價格爲 0.00005233 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。IC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Icy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 172.07K USD
- Icy 當天價格變化爲 -5.44%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Icy (IC) 價格表現 USD

今天內，Icy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Icy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000077369
在過去60天內，Icy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000097616
在過去90天內，Icy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000026969972752205632

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-5.44%
30天$ +0.0000077369+14.79%
60天$ +0.0000097616+18.65%
90天$ +0.000026969972752205632+106.35%

Icy (IC) 價格分析

Icy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00005211
$ 0.00005211$ 0.00005211

$ 0.00005534
$ 0.00005534$ 0.00005534

$ 0.00020665
$ 0.00020665$ 0.00020665

+0.06%

-5.44%

-7.31%

Icy (IC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 172.07K
$ 172.07K$ 172.07K

0.00
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什麼是Icy (IC)

Meme-focused utility token with storytelling and gaming experiences.

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Icy (IC) 資源

官網

大家還在問：關於 Icy (IC) 的其他問題

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IC 兌換爲當地貨幣

1 IC 兌換 AUD
A$0.000083728
1 IC 兌換 GBP
0.0000423873
1 IC 兌換 EUR
0.0000507601
1 IC 兌換 USD
$0.00005233
1 IC 兌換 MYR
RM0.0002349617
1 IC 兌換 TRY
0.0018619014
1 IC 兌換 JPY
¥0.0081697596
1 IC 兌換 RUB
0.0053371367
1 IC 兌換 INR
0.0045291615
1 IC 兌換 IDR
Rp0.8578687152
1 IC 兌換 PHP
0.0030618283
1 IC 兌換 EGP
￡E.0.0026342922
1 IC 兌換 BRL
R$0.0003181664
1 IC 兌換 CAD
C$0.0000753552
1 IC 兌換 BDT
0.0063575717
1 IC 兌換 NGN
0.081383616
1 IC 兌換 UAH
0.002203093
1 IC 兌換 VES
Bs0.00282582
1 IC 兌換 PKR
Rs0.0145801846
1 IC 兌換 KZT
0.027761065
1 IC 兌換 THB
฿0.001794919
1 IC 兌換 TWD
NT$0.0017148541
1 IC 兌換 CHF
Fr0.0000476203
1 IC 兌換 HKD
HK$0.0004071274
1 IC 兌換 MAD
.د.م0.0005253932