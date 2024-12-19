ICHI 價格 (ICHI)
今天 ICHI (ICHI) 的實時價格爲 0.850798 USD。目前其市值爲 $ 7.73M USD。ICHI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ICHI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 71.91K USD
- ICHI 當天價格變化爲 -8.38%
- 其循環供應量爲 9.09M USD
在獲取 MEXC 上從 ICHI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ICHI 價格信息的首選平臺。
今天內，ICHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0778253031539664。
在過去30天內，ICHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1759268193。
在過去60天內，ICHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2274219638。
在過去90天內，ICHI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3364746786270265。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0778253031539664
|-8.38%
|30天
|$ -0.1759268193
|-20.67%
|60天
|$ -0.2274219638
|-26.73%
|90天
|$ -0.3364746786270265
|-28.34%
ICHI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.17%
-8.38%
-18.27%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The ICHI token is the governance and value token of ICHI Protocols. ICHI has built 2 protocols to date, including Vaults (single-token Uniswap v3 liquidity managers earning high yields) and Branded Dollars (Community-owned over-collateralized stable assets).
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 ICHI 兌換 AUD
A$1.3612768
|1 ICHI 兌換 GBP
￡0.67213042
|1 ICHI 兌換 EUR
€0.81676608
|1 ICHI 兌換 USD
$0.850798
|1 ICHI 兌換 MYR
RM3.828591
|1 ICHI 兌換 TRY
₺29.83748586
|1 ICHI 兌換 JPY
¥133.34557054
|1 ICHI 兌換 RUB
₽88.00654512
|1 ICHI 兌換 INR
₹72.41141778
|1 ICHI 兌換 IDR
Rp13,947.50596512
|1 ICHI 兌換 PHP
₱50.34171766
|1 ICHI 兌換 EGP
￡E.43.3481581
|1 ICHI 兌換 BRL
R$5.3174875
|1 ICHI 兌換 CAD
C$1.21664114
|1 ICHI 兌換 BDT
৳101.670361
|1 ICHI 兌換 NGN
₦1,323.1610496
|1 ICHI 兌換 UAH
₴35.70799206
|1 ICHI 兌換 VES
Bs42.5399
|1 ICHI 兌換 PKR
Rs236.72603552
|1 ICHI 兌換 KZT
₸444.73763854
|1 ICHI 兌換 THB
฿29.37805494
|1 ICHI 兌換 TWD
NT$27.7785547
|1 ICHI 兌換 CHF
Fr0.75721022
|1 ICHI 兌換 HKD
HK$6.61070046
|1 ICHI 兌換 MAD
.د.م8.49096404