Hydrated Dollar（HOLLAR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.998884 24H最高價 $ 0.999525 歷史最高 $ 1.019 最低價 $ 0.976486 漲跌幅（1H） +0.00% 漲跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） +0.12%

Hydrated Dollar（HOLLAR）目前實時價格為 $0.999215。過去 24 小時內，HOLLAR 的交易價格在 $ 0.998884 至 $ 0.999525 之間波動，市場活躍度顯著。HOLLAR 的歷史最高價為 $ 1.019，歷史最低價為 $ 0.976486。

從短期表現來看，HOLLAR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.00%，過去 24 小時內變動為 +0.02%，過去 7 天內累計變動為 +0.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hydrated Dollar（HOLLAR）市場資訊

市值 $ 3.46M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.46M 流通量 3.46M 總供應量 3,464,592.0

Hydrated Dollar 的目前市值為 $ 3.46M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOLLAR 的流通量為 3.46M，總供應量是 3464592.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.46M。