Hunt 圖標

Hunt 價格 (HUNT)

USD

Hunt (HUNT) 實時價格圖表

$0.318133
$0.318133$0.318133
-7.70%(1D)

今天 Hunt (HUNT) 的價格

今天 Hunt (HUNT) 的實時價格爲 0.318099 USD。目前其市值爲 $ 63.17M USD。HUNT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hunt 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 599.31K USD
- Hunt 當天價格變化爲 -7.76%
- 其循環供應量爲 198.91M USD

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Hunt (HUNT) 價格表現 USD

今天內，Hunt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.026796132234309
在過去30天內，Hunt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0240940588
在過去60天內，Hunt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0189425409
在過去90天內，Hunt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0230014708323154

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.026796132234309-7.76%
30天$ -0.0240940588-7.57%
60天$ +0.0189425409+5.95%
90天$ +0.0230014708323154+7.79%

Hunt (HUNT) 價格分析

Hunt 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.308425
$ 0.308425$ 0.308425

$ 0.344896
$ 0.344896$ 0.344896

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

+0.75%

-7.76%

-16.75%

Hunt (HUNT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 63.17M
$ 63.17M$ 63.17M

$ 599.31K
$ 599.31K$ 599.31K

198.91M
198.91M 198.91M

什麼是Hunt (HUNT)

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Hunt (HUNT) 資源

官網

大家還在問：關於 Hunt (HUNT) 的其他問題

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HUNT 兌換爲當地貨幣

1 HUNT 兌換 AUD
A$0.5089584
1 HUNT 兌換 GBP
0.25129821
1 HUNT 兌換 EUR
0.30537504
1 HUNT 兌換 USD
$0.318099
1 HUNT 兌換 MYR
RM1.4314455
1 HUNT 兌換 TRY
11.15573193
1 HUNT 兌換 JPY
¥49.85565627
1 HUNT 兌換 RUB
32.90416056
1 HUNT 兌換 INR
27.07658688
1 HUNT 兌換 IDR
Rp5,214.73687056
1 HUNT 兌換 PHP
18.82509882
1 HUNT 兌換 EGP
￡E.16.1912391
1 HUNT 兌換 BRL
R$1.98811875
1 HUNT 兌換 CAD
C$0.45488157
1 HUNT 兌換 BDT
38.0128305
1 HUNT 兌換 NGN
494.7075648
1 HUNT 兌換 UAH
13.35061503
1 HUNT 兌換 VES
Bs16.223049
1 HUNT 兌換 PKR
Rs88.50786576
1 HUNT 兌換 KZT
166.27989027
1 HUNT 兌換 THB
฿10.98395847
1 HUNT 兌換 TWD
NT$10.38593235
1 HUNT 兌換 CHF
Fr0.28310811
1 HUNT 兌換 HKD
HK$2.47162923
1 HUNT 兌換 MAD
.د.م3.17462802