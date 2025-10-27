Hot Cherry（CHERRY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0000116 $ 0.0000116 $ 0.0000116 24H最低價 $ 0.00001326 $ 0.00001326 $ 0.00001326 24H最高價 24H最低價 $ 0.0000116$ 0.0000116 $ 0.0000116 24H最高價 $ 0.00001326$ 0.00001326 $ 0.00001326 歷史最高 $ 0.00002768$ 0.00002768 $ 0.00002768 最低價 $ 0.00000319$ 0.00000319 $ 0.00000319 漲跌幅（1H） +1.83% 漲跌幅（1D） -3.56% 漲跌幅（7D） +3.09% 漲跌幅（7D） +3.09%

Hot Cherry（CHERRY）目前實時價格為 $0.00001182。過去 24 小時內，CHERRY 的交易價格在 $ 0.0000116 至 $ 0.00001326 之間波動，市場活躍度顯著。CHERRY 的歷史最高價為 $ 0.00002768，歷史最低價為 $ 0.00000319。

從短期表現來看，CHERRY 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.83%，過去 24 小時內變動為 -3.56%，過去 7 天內累計變動為 +3.09%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Hot Cherry（CHERRY）市場資訊

市值 $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Hot Cherry 的目前市值為 $ 1.18M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CHERRY 的流通量為 100.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.18M。