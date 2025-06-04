Hatch 價格 (HATCH)
今天 Hatch (HATCH) 的實時價格爲 0.094666 USD。目前其市值爲 $ 2.52M USD。HATCH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hatch 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Hatch 當天價格變化爲 +4.97%
- 其循環供應量爲 45.17M USD
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今天內，Hatch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00448448。
在過去30天內，Hatch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0220455151。
在過去60天內，Hatch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Hatch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00448448
|+4.97%
|30天
|$ +0.0220455151
|+23.29%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Hatch 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.31%
+4.97%
+27.52%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.
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|1 HATCH 兌換 VND
₫2,491.13579
|1 HATCH 兌換 AUD
A$0.14578564
|1 HATCH 兌換 GBP
￡0.06910618
|1 HATCH 兌換 EUR
€0.08235942
|1 HATCH 兌換 USD
$0.094666
|1 HATCH 兌換 MYR
RM0.40138384
|1 HATCH 兌換 TRY
₺3.70428058
|1 HATCH 兌換 JPY
¥13.62054408
|1 HATCH 兌換 RUB
₽7.47577402
|1 HATCH 兌換 INR
₹8.11382286
|1 HATCH 兌換 IDR
Rp1,551.90139104
|1 HATCH 兌換 KRW
₩130.39389506
|1 HATCH 兌換 PHP
₱5.2728962
|1 HATCH 兌換 EGP
￡E.4.70111356
|1 HATCH 兌換 BRL
R$0.53296958
|1 HATCH 兌換 CAD
C$0.12969242
|1 HATCH 兌換 BDT
৳11.57197184
|1 HATCH 兌換 NGN
₦149.78717182
|1 HATCH 兌換 UAH
₴3.9333723
|1 HATCH 兌換 VES
Bs9.087936
|1 HATCH 兌換 PKR
Rs26.62859914
|1 HATCH 兌換 KZT
₸48.49644514
|1 HATCH 兌換 THB
฿3.08895158
|1 HATCH 兌換 TWD
NT$2.83998
|1 HATCH 兌換 AED
د.إ0.34742422
|1 HATCH 兌換 CHF
Fr0.07762612
|1 HATCH 兌換 HKD
HK$0.74218144
|1 HATCH 兌換 MAD
.د.م0.86998054
|1 HATCH 兌換 MXN
$1.8223205