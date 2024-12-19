Grai 價格 (GRAI)
今天 Grai (GRAI) 的實時價格爲 0.954522 USD。目前其市值爲 $ 953.37K USD。GRAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Grai 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 158.13K USD
- Grai 當天價格變化爲 -0.59%
- 其循環供應量爲 998.98K USD
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今天內，Grai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0057300177948088。
在過去30天內，Grai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0053032287。
在過去60天內，Grai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0248840067。
在過去90天內，Grai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0283665565493596。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0057300177948088
|-0.59%
|30天
|$ -0.0053032287
|-0.55%
|60天
|$ -0.0248840067
|-2.60%
|90天
|$ -0.0283665565493596
|-2.88%
Grai 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.28%
-0.59%
-1.89%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita!
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|1 GRAI 兌換 AUD
A$1.5272352
|1 GRAI 兌換 GBP
￡0.75407238
|1 GRAI 兌換 EUR
€0.91634112
|1 GRAI 兌換 USD
$0.954522
|1 GRAI 兌換 MYR
RM4.295349
|1 GRAI 兌換 TRY
₺33.47508654
|1 GRAI 兌換 JPY
¥149.64995916
|1 GRAI 兌換 RUB
₽98.73575568
|1 GRAI 兌換 INR
₹81.24891264
|1 GRAI 兌換 IDR
Rp15,647.89913568
|1 GRAI 兌換 PHP
₱56.3645241
|1 GRAI 兌換 EGP
￡E.48.61380546
|1 GRAI 兌換 BRL
R$6.02303382
|1 GRAI 兌換 CAD
C$1.36496646
|1 GRAI 兌換 BDT
৳114.065379
|1 GRAI 兌換 NGN
₦1,484.4726144
|1 GRAI 兌換 UAH
₴40.06128834
|1 GRAI 兌換 VES
Bs47.7261
|1 GRAI 兌換 PKR
Rs265.58620128
|1 GRAI 兌換 KZT
₸498.95728506
|1 GRAI 兌換 THB
฿32.95009944
|1 GRAI 兌換 TWD
NT$31.15559808
|1 GRAI 兌換 CHF
Fr0.84952458
|1 GRAI 兌換 HKD
HK$7.41663594
|1 GRAI 兌換 MAD
.د.م9.52612956