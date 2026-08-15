Gora 今日價格

Gora (GORA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.90%。目前 GORA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GORA。

Gora 目前市值在 $ 29,039 排名第 #-，流通供應量為 38.00M GORA。過去 24 小時內，GORA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.750305，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GORA 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -1.05%。過去一天，總交易量達到 $ 57.03。

Gora（GORA）市場資訊

市值 $ 29.04K$ 29.04K $ 29.04K 成交量（24H） $ 57.03$ 57.03 $ 57.03 完全稀釋市值 $ 76.42K$ 76.42K $ 76.42K 流通量 38.00M 38.00M 38.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Gora 的目前市值為 $ 29.04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 57.03。GORA 的流通量為 38.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 76.42K。