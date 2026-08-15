GobStrategy 今日價格

GobStrategy (GOBSTR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 GOBSTR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GOBSTR。

GobStrategy 目前市值在 $ 159,589 排名第 #-，流通供應量為 768.59M GOBSTR。過去 24 小時內，GOBSTR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0075855，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GOBSTR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.40%。過去一天，總交易量達到 $ 669.71。

GobStrategy（GOBSTR）市場資訊

市值 $ 159.59K$ 159.59K $ 159.59K 成交量（24H） $ 669.71$ 669.71 $ 669.71 完全稀釋市值 $ 159.59K$ 159.59K $ 159.59K 流通量 768.59M 768.59M 768.59M 總供應量 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761

GobStrategy 的目前市值為 $ 159.59K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 669.71。GOBSTR 的流通量為 768.59M，總供應量是 768589890.0764761，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 159.59K。