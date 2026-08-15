Gearbox 今日價格

Gearbox (GEAR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 GEAR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GEAR。

Gearbox 目前市值在 $ 3,217,767 排名第 #-，流通供應量為 10.00B GEAR。過去 24 小時內，GEAR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03725561，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GEAR 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -10.46%。過去一天，總交易量達到 $ 264.00。

Gearbox（GEAR）市場資訊

市值 $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M 成交量（24H） $ 264.00$ 264.00 $ 264.00 完全稀釋市值 $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Gearbox 的目前市值為 $ 3.22M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 264.00。GEAR 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.22M。